Bruno Lage espera um jogo complicado frente ao Boavista

Benfica volta esta sexta-feira frente ao Boavista aos jogos do campeonato, isto após o empate para a Taça da Liga.



Bruno Lage está avisado para os perigos do 5º classificado da liga e considerou que o jogo será muito difícil.

Seferovic está recuperado e pode ser opção. O treinador encarnado falou ainda do mercado de transferências e admite alguns ajustes, a começar pelas saídas.

Os encarnados prepararam o encontro da 13ª jornada da liga na Covilhã. O jogo é no Porto esta sexta-feira frente ao Boavista com início marcado para as 20h30.