Conceição diz que vencer a Taça da Liga é um dos objetivos do FC Porto

O FC Porto somou esta quinta-feira a segunda vitória em dois jogos na Taça da Liga, ao triunfar no terreno do Casa Pia, da II Liga, por 3-0, na segunda jornada do grupo D.

No final do jogo, Sérgio Conceição e Rui Duarte fizeram questão de estar na sala de imprensa em simultâneo. O treinador do Casa Pia gostou da exibição da equipa apesar da derrota. Já Sérgio Conceição disse que vencer a Taça da Liga é um dos objetivos dos azuis e brancos.