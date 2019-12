FC Porto soma segunda vitória na Taça da Liga

O FC Porto somou esta quinta-feira a segunda vitória em dois jogos na Taça da Liga, ao triunfar no terreno do Casa Pia, da II Liga, por 3-0, na segunda jornada do grupo D.

Saravia (50'), Luis Diaz (69') e Soares (72') fizeram os golos do triunfo "azul e branco" no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Com esta vitória, os "dragões" passam a somar seis pontos, os mesmos que o Desportivo de Chaves. Casa Pia e Santa Clara ainda não pontuaram.

Na última e decisiva jornada, o FC Porto desloca-se a Trás-os-Montes, onde vai discutir com a equipa flaviense, recém-despromovida ao segundo escalão, uma vaga nas meias-finais da prova. Um encontro agendado para o dia 22 de dezembro às 19h15. Devido à vantagem na diferença de golos (4-0 contra 2-0), os "azuis e brancos" só precisam de empatar para seguirem para a final four.

No outro jogo do grupo, o Santa Clara recebe, à mesma hora, o Casa Pia.