Figo garante nunca ter sentido racismo no balneário do FC Barcelona

O ex-futebolista português Luís Figo garantiu esta quinta-feira nunca ter sentido qualquer comportamento racista no balneário do FC Barcelona, clube que representou entre 1995 e 2000, antes de sair de forma tumultuosa para o rival Real Madrid.

"No meu tempo, nunca senti qualquer tipo de racismo no balneário, muito pelo contrário. Eu era estrangeiro e com quem me dava melhor era com os espanhóis", disse Luís Figo, à margem da apresentação do jogo de beneficência entre equipas de 'estrelas' da seleção espanhola e mundiais.