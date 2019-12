O que acha do presente que o "amigo secreto" ofereceu a Gareth Bale?

O Real Madrid reuniu-se esta quarta-feira num jantar de Natal. Apesar das polémicas entre o clube espanhol e Gareth Bale, o jogador não faltou e o presente do seu "amigo secreto" surpreendeu.

Mais uma vez, volta-se a falar de golfe, um tema que está no epicentro de vários episódios que têm criado polémica entre o galês e o clube madrileno.

A polémica teve já vários capítulos. O galês teve um pé fora do Real Madrid no mercado de verão - faltou mesmo a um treino para jogar golfe - e a 19 de novembro, o extremo do Real Madrid adensou a polémica quando, após a qualificação do seu país, surgiu com uma bandeira do País de Gales com a inscrição "Gales. Golfe. Madrid. - naquela ordem".

Gareth Bale deve ter gostado do presente, pois é fã de golfe.