Seferovic apto para o encontro com o Boavista

A recuperação de Seferovic foi um dos temas da conferência de imprensa desta quinta-feira de Bruno Lage. O treinador do Benfica elogiou o avançado suíço dizendo que "é um trabalhador nato que oferece muito à equipa".

No sentido inverso, André Almeida continua de baixa, bem como Rafa e David Tavares.

O Benfica joga esta sexta-feira no estádio do Bessa, com o Boavista, em jogo de arranque da décima terceira jornada.