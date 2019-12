"Sexta-feira negra": capa polémica de jornal italiano motiva acusações de racismo

Os futebolistas do Inter Milão Romelu Lukaku e da Roma Chris Smalling criticaram esta quinta-feira, através da rede social Twitter, a capa do jornal italiano Corriere dello Sport, em que ambos aparecem acompanhados do título Black Friday (sexta-feira negra).

A capa recebeu numerosas críticas, devido ao facto de ambos os jogadores serem negros, num país em que o racismo no futebol é um problema recorrente.

Os dois clubes da I Liga italiana qualificaram de "terrível" e "inaceitável" o título do diário desportivo.

O defesa inglês, orientado pelo português Paulo Fonseca na Roma, foi o primeiro a reagir, dizendo que o jornal italiano foi "altamente insensível" e afirmando que espera que os editores "percebam o poder que têm" através das palavras que usam.Já o avançado belga, do Inter de Milão, disse que a capa do diário italiano foi das "mais idiotas" que viu na sua carreira, lamentando que não tenham destacado "o bonito jogo que vai ser disputado" em Milão.

