O Sporting venceu esta quarta-feira em casa do Gil Vicente por 2-0, em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga de futebol. O treinador do Gil Vicente, Vítor Oliveira, considerou que a vitória do Sporting foi justa.

Jorge Silas considerou a vitória natural e recusou comentar as declarações do treinador do Gil Vicente que disse no fim de semana que o Sporting precisa de jogadores com mais qualidade.