Benfica goleia no Bessa e segura liderança isolada

O Benfica venceu esta sexta-feira o Boavista, no Estádio do Bessa, por 4-1, no jogo que abriu a 13.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Carlos Vinícius (35' e 62'), Cervi (52') e Gabriel (90+2') fizeram os golos do triunfo "encarnado", com Stojilijkovic (44') a reduzir para os "axadrezados".

Vinícius, que também tinha bisado na última jornada, na receção ao Marítimo, passa a somar nove golos e iguala o colega de equipa Pizzi no topo da lista de melhores marcadores do campeonato.

Com esta vitória, o Benfica segura a liderança isolada da Liga, com 36 pontos, mais cinco que o FC Porto que, no domingo, joga no Jamor com o Belenenses SAD. O Boavista, por sua vez, segue na quinta posição, com 18 pontos.

Na próxima jornada, os "encarnados" recebem o Famalicão (14 de dezembro às 18h00) e o Boavista desloca-se ao Funchal para defrontar o Marítimo (14 de dezembro às 15h30).