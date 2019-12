Bruno Lage sai satisfeito do Bessa, Lito Vidigal aponta falta no 2.º golo do Benfica

O Benfica venceu esta sexta-feira o Boavista, no Estádio do Bessa, por 4-1, no jogo que abriu a 13.ª jornada da Primeira Liga de futebol. O treinador do Boavista, Lito Vidigal, queixou-se de uma falta no lance do segundo golo dos encarnados. Já Bruno Lage gostou do resultado da exibição do Benfica.