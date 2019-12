Manchester City quer colaborar na identificação de adepto com comportamento racista

O Manchester City mostrou-se este sábado disponível para colaborar com as autoridades policiais na identificação de um adepto que manifestou comportamento racista durante o dérbi da 16.º jornada da liga inglesa de futebol, vencido pelo Manchester United por 2-1.

Através de um comunicado, o City deu também conta que está a investigar o momento em que vários dos seus adeptos arremessaram objetos na direção do médio brasileiro Fred, quando este se preparava para marcar um pontapé de canto.

"O clube é conhecedor de um vídeo que está a circular nas redes sociais, que parece mostrar um adepto a fazer gestos racistas. Estamos a trabalhar com a polícia de Manchester para ajudar a identificar qualquer indivíduo envolvido", informou o clube.

Os 'red devils' venceram o encontro de hoje, graças aos tentos de Marcus Rashford (17 minutos, na conversão de uma grande penalidade) e do francês Anthony Martial (29), enquanto o central argentino Nicolás Otamendi fez o golo solitário dos 'citizens' (85).

O Manchester United é, agora, quinto colocado, com 24 pontos, enquanto o Manchester City mantém-se no terceiro posto, com 32.

Lusa