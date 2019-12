Portugal conquista três medalhas de Bronze nos Europeus de corta-mato

Medalha bronze em seniores femininos e sub-20

A portuguesa Mariana Machado foi hoje terceira classificada na corrida feminina de sub-20 dos campeonatos da Europa de corta-mato. A atleta bracarense só cedeu para a italiana Nadia Battocletti (13.58), que revalidou o título, e para a eslovena Klara Lukan, que entrou três segundos depois.

Mariana Machado, que chegou a liderar a corrida na última volta, gastou mais 12 segundos do que Battocletti.

Coletivamente, Portugal foi quinto, sendo o pódio composto por Itália, Grã-Bretanha e França.

Em seniores femininos, Portugal conseguiu hoje a medalha de bronze nos Europeus de corta-mato, que decorreram no Parque da Bela Vista, em Lisboa, mesmo apresentando uma equipa de apenas três elementos.

Dulce Félix, oitava, Salomé Rocha, 10.ª, e Susana Francisco, 25.ª, não falharam - bastava uma desistência para a equipa não pontuar - e totalizaram 43 pontos, fechando um pódio em que também ficaram a Grã-Bretanha, primeira com 26, e a Irlanda, segunda, com 41.

Inicialmente, Portugal tinha selecionadas ou pré-selecionadas seis atletas, mas desse grupo de elite só Dulce Félix e Salomé Rocha aceitaram o convite. As outras, por planificação da época ou lesão, acabaram por ficar de fora, o que abriu lugar a Susana Francisco, a melhor na prova de observação, há duas semanas.

Aos 37 anos, e já com quatro medalhas individuais no palmarés, Dulce Félix ainda mostra garra para ser oitava, em 28.09 minutos, enquanto que Salomé Rocha, dois lugares atrás, gastou 28.13.

Susana Francisco, com 29.08 minutos, foi 25.ª e cumpriu na perfeição a missão de fechar a equipa, com 43 pontos, menos 10 que a Turquia, da campeã individual Yasemin Can.

Sem oposição de relevo na corrida, Can conseguiu um inédito quarto triunfo consecutivo em femininos, em 26.52 minutos, 15 segundos à frente de Karolin Bjerkeli Grovdal.

A norueguesa de 29 anos também tem fortes razões para sorrir, já que chega à prata após quatro medalhas de bronze.

No terceiro lugar, com 27.43 minutos, entrou a sueca Samrawit Mengsteab.

Com Lusa