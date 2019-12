A equipa de Bruno Lage defronta esta terça-feira o Zenit de São Petersburgo com a certeza de que não irá continuar na Liga do Campeões, mas pode ainda garantir o terceiro lugar no grupo e, com isso, a presença nos 16 avos de final da Liga Europa.

Para isso, os "encarnados" precisam de vencer pelo menos por 2-0, uma vitória por outros números faz com que o Benfica dependa do resultado de terceiros.

Caso não vença, o Benfica ficará de fora das competições europeias desta época.