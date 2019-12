Luís Maximiano foi o primeiro jogador do Sporting a ser ouvido no julgamento do Ataque da Academia de Alcochete. O guarda-redes testemunhou por videoconferência a partir do tribunal do Monsanto.

Para o advogado de defesa, Tiago Melo Alves, a descrição de Maximiano dos acontecimentos ajuda a desconstruir a tese de terrorismo.