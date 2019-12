Rio Ave vence Gil Vicente sobe a sexto na I Liga de futebol

O Rio Ave ascendeu esta segunda-feira ao sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Gil Vicente, por 1-0, com um golo de grande penalidade do iraniano Taremi, no jogo que encerrou a 13.ª jornada.

Em Vila do Conde, a grande penalidade, convertida aos 62 minutos, por Taremi, que foi expulso aos 87, permitiu ao Rio Ave interromper a série de três vitórias consecutivas do Gil Vicente, conquistar os três pontos e descolar do adversário de esta segunda-feira na tabela classificativa.

Os vila-condenses são agora sextos no campeonato, com 18 pontos, em igualdade com Sporting de Braga, Tondela e Boavista, enquanto a equipa de Barcelos, que tem 16 pontos, desceu à 10.ª posição da classificação liderada pelo Benfica, com 36.

Lusa