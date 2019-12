Só uma vitória com diferença de 2 golos garante ao Benfica um lugar na Liga Europa

O Benfica joga esta terça-feira com o Zenit, no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões, e só uma vitória com diferença de pelo menos dois golos garante aos encarnados um lugar na Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Pizzi assegurou que todos os jogadores sabem da importância de uma vitória.