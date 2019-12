Sporting indica que Luís Neto continua internado

O futebolista internacional português Luís Neto permanece internado, mas com uma "situação clínica estável", informou esta segunda-feira o Sporting, depois de o defesa ter sofrido uma fratura com pneumotórax associado.

O jogador teve que ser substituído aos 27 minutos do jogo de domingo, da I Liga, que o Sporting venceu diante do Moreirense, por 1-0, após um lance em que chocou com o guarda-redes Luís Maximiano.

A equipa leonina regressou hoje ao trabalho em Alcochete, já a preparar a visita de quinta-feira aos austríacos do LASK Linz, num embate da sexta e última jornada da Liga Europa em que os dois emblemas discutem a vitória no grupo D.

O treinador Silas colocou hoje os titulares frente ao Moreirense em trabalho de recuperação, numa sessão em que Jovane Cabral, a recuperar de lesão, integrou parte do treino, mas ainda sob vigilância médica, depois de ter estado no ginásio.

Os jovens Joelson Fernandes, Diogo Brás, Gonçalo Costa, Dimitar Mitrovski, Hugo Cunha e Eduardo Quaresma, futebolistas da equipa de sub-23, também integraram os trabalhos hoje do plantel principal.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, em sessão agendada para às 10:00 em Alcochete, e à porta fechada.

Lusa