Federação francesa renova contrato com Didier Deschamps até ao Mundial 2022

O Comité Executivo da Federação Francesa de Futebol anunciou hoje que vai prolongar o contrato com o selecionador Didier Deschamps até 2022, ano em que terá lugar o Mundial do Qatar.

Deschamps, de 51 anos, chegou ao comandos da seleção de França, no verão de 2012. O contrato inicial do selecionador expirava depois do Euro 2020.

A seleção de futebol francesa é, assim, liderada há sete anos por Didier Deschamps há sete anos. Os gauleses revelam setores equilibrados e recheados de talento, passando pelo guarda-redes Hugo Lloris (Tottenham), pelo defesa Raphaël Varane (Real Madrid), pelos médios N´Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus) e Paul Pogba (Manchester United) e pelos avançados Kylian Mbappé (PSG), Antoine Griezmann (Barcelona) e Olivier Giroud (Chelsea), artilheiro na qualificação com seis golos.

Após amealhar dois Europeus e dois Mundiais nas vitrinas, os vice-líderes do ranking da FIFA falharam a presença na "final four" da Liga das Nações, ficando à frente da Alemanha e atrás da Holanda, que acabou por perder a final frente a Portugal (1-0).