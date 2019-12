Aboubakar recupera na véspera da receção do FC Porto ao Feyenoord

O futebolista internacional camaronês Vincent Aboubakar está recuperado, após ter falhado os últimos dois jogos do FC Porto devido a um espasmo muscular sofrido no início do mês, anunciou esta quarta-feira o clube portuense.

Aboubakar teve que ser substituído aos 37 minutos do jogo em casa com o Paços de Ferreira, no qual o avançado foi titular e depois de ter bisado na vitória dos 'dragões' na visita ao Young Boys (2-1), em jogo da quinta jornada da Liga Europa.

Na véspera da derradeira ronda do grupo G da competição, o camaronês volta a ser opção para o treinador Sérgio Conceição, que tem apenas no boletim clínico o médio Romário Baró, que hoje já fez treino integrado, mas condicionado.

Ainda hoje, às 17:30, o técnico portista fará a antevisão da receção de quinta-feira aos holandeses do Feyenoord, em jogo marcado para o Estádio do Dragão, a partir das 20:00.

A vitória garante desde logo o apuramento para os 16 avos de final, enquanto o empate poderá servir, mas apenas se o Young Boys não vencer na visita ao Rangers, devido ao facto de os 'dragões' terem, em igualdade de pontos, desvantagem com os escoceses.

O grupo é liderado pelo Rangers, com oito pontos, seguido de FC Porto e Young Boys, ambos com sete e vantagem portista, e o Feyenoord segue em último, com cinco pontos.

