Marcelo recebe a atleta Joana Pratas no Palácio de Belém

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta terça-feira, no Palácio de Belém, alunos de duas escolas para ouvirem a atleta olímpica, Joana Pratas, com o objetivo de aprofundar o interesse dos jovens pelas diferentes modalidades desportivas.

O programa vai contar com cerca de 14 convidados, sendo que iniciou com a atleta Rosa Mota e vai terminar com o motociclista Miguel Oliveira, na quinta-feira, dia 12 de dezembro.

Depois de Joana Pratas contar aos alunos da Escola Básica Doutor Flávio Gonçalves e Escola Profissional Profitecla, da Póvoa de Varzim e de Coimbra, respetivamente, o seu percurso desportivo e as dificuldades encontradas, os alunos admitiram que se sentiam mais motivados e com uma vontade acrescida de praticar exercício físico.

A atleta foi a primeira velejadora a participar nos Jogos Olímpicos e, como tal, foi uma inspiração para alguns dos jovens que lá se encontravam.

Os atletas Jorge Fonseca, João Henriques, Telma Monteiro, João Sousa, Luís Figo e Nélson Évora foram alguns dos convidados recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.