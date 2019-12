A Assembleia da República fez esta quinta-feira um voto de saudação à seleção portuguesa de futebol de praia. Foi a forma do Parlamento homenagear a equipa vencedora do campeonato do mundo da modalidade.

A ideia foi inicialmente proposta pelo Presidente da Assembleia, Ferro Rodrigues.

Na sala, no momento do voto, estavam presentes Humberto Coelho, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Madjer, jogador da seleção de futebol de praia.