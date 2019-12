Antigos jogadores do FC Porto e Real Madrid participam em jogo solidário

As equipas de velhas glórias de FC Porto e Real Madrid vão disputar um encontro de caráter solidário no estádio Santiago Bernabéu, em 29 de março de 2020, anunciou esta sexta-feira o presidente do clube madrileno, Florentino Pérez.

A Fundação Real Madrid revelou que os 'dragões' vão ser os adversários dos espanhóis no jogo, cujas receitas serão destinadas a projetos de inclusão social de ambos os clubes.

Do lado do FC Porto, estiveram presentes Alípio Jorge Fernandes, vice-presidente portista, e Fernando Gomes, entre outros antigos jogadores.

"Sentimo-nos orgulhosos de que um clube amigo e querido como é o FC Porto, um dos grandes do futebol europeu, nos acompanhe para tentar melhorar a vida daqueles que são mais débeis e vulneráveis", disse o presidente dos 'merengues'.

Alípio Jorge Fernandes referiu que "as duas instituições com um impacto social e mediático têm obrigação de usar os seus meios para que o mundo seja mais solidário para aqueles que têm mais dificuldades".