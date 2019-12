"Estas competições têm sido para as equipas portuguesas autênticos contrastes"

António Ribeiro Cristóvão esteve na Edição da Manhã para analisar a prestação das equipas portugueses na última jornada da fase de grupos da Liga Europa. O FC Porto venceu o Feyenoord e segue em frente na Liga Europa. Já o SC Braga venceu na Eslováquia e confirmou o primeiro lugar do Grupo, enquanto que o Sporting perdeu em Linz e caiu para segundo. O Vitória de Guimarães despediu-se da prova com uma vitória na alemanha. Segunda-feira, Benfica, FC Porto e SC Braga vão ser cabeças de série no sorteio dos 16 avos de final da prova, enquanto que o Sporting estará no 2º pote.