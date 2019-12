Ex-jogador do Sporting detido na Argentina

Alan Ruiz, ex-avançado do Sporting, que se encontra atualmente nos argentinos do Aldovisi, terá alegamente utilizado uma pistola de ar comprimido e ameaçado os funcionários de um parque de campismo em Punta Lara, na Argentina.

Segundo o Olé, diário desportivo argentino, o jogador não gostou que lhe tivessem pedido os documentos de identificação para utilizar o parque, onde se encontrava a pescar com o pai, o irmão e um amigo.

O jogador argentino terá ameaçado os funcionários com uma pistola de ar comprimido, o que levou a polícia ao local para deter o ex-Sporting e todos os que se encontravam com ele (pai, irmão e amigo).

Cecilia Corfield, da Unidade de Investigação de La Plata, confirmou a prisão de Alan Ruiz, do irmão, pai e amigo, pelos crimes de ameaças agravadas, porte ilegal de armas de fogo e resistência à autoridade.

Alan Ruiz sempre foi conhecido pelo seu temperamento peculiar. Além de outras situações na sua carreira, no Sporting, o jogador entrou em rota de colisão com o então técnico Jorge Jesus, atualmente no Flamengo.