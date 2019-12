Pedro Matos está confiante para a disputa do título europeu WBO de boxe

O pugilista português Pedro Matos vai disputar no próximo sábado, em Londres, o título europeu WBO (World Boxing Organization) de boxe de peso super-mosca e acredita que pode ser o primeiro português a conseguir vencê-lo.

Em entrevista à Agência Lusa, o pugilista de 32 anos admite que é um momento marcante da sua carreira e que uma vitória no combate na capital inglesa pode abrir novas portas à modalidade a nível nacional.

"Se conseguir ganhar é muito importante para nós portugueses e para o boxe em Portugal. Temos bons atletas, mas ainda não conseguimos alcançar um título desta envergadura. Por isso, acredito que se ganhar poderemos ter mais visibilidade e daí surgirão mais oportunidades para outros atletas", afirma Pedro Matos.

Sobre o adversário neste combate, o britânico de origem afegã Quaise Khademi, o lutador luso explica que é "um atleta tecnicista", que não faz "jogo feio", antevendo, por isso, um "combate difícil" e "bonito".

"Vai ser uma tarefa difícil a jogar em casa do adversário, mas estou confiante. Acredito que possamos ter um espetáculo bonito, treinei bem e espero conseguir trazer a vitória", diz o português.

Referindo-se ao facto de o britânico estar à sua frente no ranking mundial, Pedro Matos é esclarecedor: "Ao entrarmos no ringue, a oportunidade de ganhar está dos dois lados. A posição no ranking não favorece ninguém, não quer dizer nada".

"Temos dois braços e duas pernas cada um, por isso qualquer um pode vencer", assegura o pugilista que já foi quatro vezes campeão nacional e que admite que combater em York Hall será uma "emoção" por ser "um lugar mítico do boxe".

Pedro Matos, 253º do ranking mundial, disputa o título europeu WBO de boxe no sábado, num combate marcado para as 22:00, no Majestic York Hall, em Londres, frente ao britânico Quaise Khademi, 109.º do ranking mundial.