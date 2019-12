Leicester empata e Chelsea perde em ronda que deixa líder Liverpool mais isolado

O Leicester empatou na receção ao Norwich e o Chelsea perdeu em casa com o Bournemouth, para a 17.ª jornada da Liga inglesa de futebol, e deixaram o Liverpool, que derrotou o Watford, mais distante na liderança.



Com o português Ricardo Pereira a titular, o Leicester empatou 1-1 na receção ao Norwich, que chegou à vantagem pelo finlandês Teemu Pukki, aos 26 minutos. O vice-líder da Premier League empatou com um autogolo do guarda-redes Tim Krul, aos 38 minutos.



O Leicester segue na segunda posição da tabela classificativa, com 39 pontos, mas alargou para 10 a diferença para o líder Liverpool, que venceu em casa o lanterna-vermelha Watford, por 2-0, no último encontro antes do Mundial de Clubes.



Em Stamford Bridge, o Chelsea perdeu na receção ao Bournemouth, por 1-0, com o único golo do encontro apontado por Dan Gosling, aos 84 minutos, e segue na quarta posição, mas agora a 20 pontos do líder Liverpool.



O Sheffield United venceu em casa o Aston Villa, por 2-0, com dois golos do escocês John Fleck, aos 50 e 73 minutos, e ascendeu provisoriamente ao quinto lugar, com 25 pontos, ultrapassando Manchester United (6.º), Wolverhampton (7.º), de Nuno Espirito Santo, e Tottenham (8.º), de José Mourinho.



O Burnley, que segue na 12.ª posição, regressou às vitórias após três derrotas consecutivas com um triunfo por 1-0 na receção ao Newcastle (11.º), que volta a perder após três jogos a pontuar, com um golo do neozelandês Chris Wood, aos 58 minutos.