Cavaleira Luciana Diniz 17.ª na Taça do Mundo de saltos de obstáculos na Corunha

A portuguesa Luciana Diniz, com o cavalo Vertigo du Desert, terminou hoje no 17.º lugar a Taça do Mundo de saltos de obstáculos na Corunha, e ocupa o 15.º posto da Liga da Europa ocidental, após sete etapas.

A cavaleira portuguesa, que esteve em Londres 2012 e no Rio 2016, não conseguiu pontuar na prova galega, que finalizou em 75,66 segundos, com quatro penalidades, distante do registo obtido pelo holandês Maikel van der Vleuten (Beauville Z), com 36,94 segundos.

Na Liga, Luciana Diniz segue no 15.º posto, com 22 pontos, decorrentes do segundo lugar em Oslo, na etapa inaugural, e do 12.º em Estugarda.

A classificação é liderada pelo belga Pieter Devos, com 55, mais oito do que o suíço Steve Guerdat.