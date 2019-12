João Henriques diz que a equipa vai lutar pelos 3 pontos na receção aos Leões.

O jogo entre o Santa Clara, 15.º classificado, com 14 pontos, e o Sporting, quarto, com 23, está marcado para segunda-feira, às 18:00 dos Açores (19:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel.

Silas defende que Sporting está recuperado para defrontar o Santa Clara