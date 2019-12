FC Porto vence Tondela por 3-0

O FC Porto venceu esta segunda-feira o Tondela por 3-0, no Estádio do Dragão, no encontro que fechou a 14.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

Soares (10' e 32') e Otávio (51') fizeram os golos do triunfo portista.

Com esta vitória, os "dragões" seguem no 2.º lugar, a quatro pontos do líder Benfica, que no sábado também venceu, na receção ao Famalicão. O Tondela cai para o 9.º lugar, com 18 pontos.

Na próxima jornada, o FC Porto defronta o Sporting em Alvalade, no primeiro clássico de 2020 (5 de janeiro às 17h30). Já a equipa beirã recebe o Gil Vicente (5 de janeiro às 15h00).