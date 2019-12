Jorge Mendes revela detalhes da transferência de João Félix para o Atlético de Madrid

João Félix recebeu esta segunda-feira em Turim o troféu Golden Boy. No final da cerimónia, a SIC falou com os responsáveis pela transferência do português para o Atlético de Madrid.

"Este prémio era um objetivo de carreira"

Jorge Mendes revelou pormenores da transferência que rendeu 120 milhões de euros ao Benfica. Já João Félix admitiu que vencer o troféu era um objetivo de carreira.

A correspondente da SIC em Turim, Cláudia Garcia, falou ainda com Rui Costa, administrador da SAD do clube da Luz.