Treinador Vítor Campelos abandona comando técnico do Moreirense

O treinador Vítor Campelos abandonou o comando técnico do Moreirense, por "comum acordo e da forma mais cordial", anunciou esta segunda-feira o clube que disputa a I Liga portuguesa de futebol no seu site oficial.

Na mesma nota, o clube minhoto "agradece todo o profissionalismo" do treinador, desejando-lhe "os maiores sucessos desportivos e pessoais", um dia depois de o Moreirense ter recebido e vencido o Belenenses SAD, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.

Vítor Campelos assumiu o comando do Moreirense no início da época, deixando a equipa no 11.º lugar do campeonato, com quatro vitórias, cinco derrotas e cinco empates em 14 partidas e 17 pontos somados.