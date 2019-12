A polémica campanha da Liga italiana contra o racismo

A Série A italiana comprometeu-se, há três semanas, a combater o grave problema de racismo que afeta o país e fê-lo, esta segunda-feira, com uma exposição de três macacos na sede do organismo que rege o futebol italiano. Apesar das melhores intenções a campanha tem-se revelado polémica.

SERIE A

Para o autor das obras, a ideia era que cada macaco representasse uma etnia e que subvertesse o conceito de “macaco”, tantas vezes utilizado como insulto nos estádios italianos.

“No final de contas, não somos todos macacos?”, questionou o artista.

Já segundo a liga, o objetivo é que os trabalhos “propaguem valores de integração, multiculturalismo e irmandade”.

No entanto, num país que vive um aceso debate devido à escalada dos casos de racismo no desporto, esta campanha não foi bem recebida.

No início deste mês, um novo episódio manchou a liga italiana quando o desportivo Corriere dello Sport usou uma imagem de dois futebolistas negros, Romelu Lukaku e Chris Smalling, para promover o jogo entre AS Roma e Inter de Milão, com o título “Black Friday” (sexta-feira negra).

Agente de Romelu Lukaku considera que a campanha da Liga italiana "é uma desgraça"

O representante de Romelu Lukaku lançou um ataque violento à Série A por ter encomendado uma série de obras de arte de chimpanzés como parte de uma iniciativa antidiscriminação.

"Toda a vez que a Serie A apresenta alguma coisa em relação ao racismo e à sua estratégia para combatê-lo, a situação piora. Os visuais que lançaram são insensíveis e embaraçosos não apenas para a liga, mas também para os clubes membros de toda a Itália.", disse Yormark, chefe executivo da agência que representa Lukaku.

Durante a atual temporada, jogadores como o belga Romelu Lukaku, o costa-marfinense Franck Kessié, o ex-Vitória de Guimarães Dalbert, o bósnio Miralem Pjanic ou o italiano Mario Balotelli foram alvos de racismo, sobretudo os jogadores de raça negra, num campeonato em que vários "ultras" entoam cânticos antissemitas, como os da Lazio.