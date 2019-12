O treinador Lito Vidigal deixa o clube do Bessa na nona posição do campeonato, depois de duas derrotas consecutivas com o Benfica, na Luz, e o Marítimo, na Madeira.

Em 31 jogos como treinador dos axadrezados, Lito Vidigal alcançou 13 vitórias, sete empates e 11 derrotas.

Daniel Ramos é o nome apontado assumir o comando técnico do Boavista.