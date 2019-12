Lito Vidigal é o oitavo treinador a sair de um clube na I Liga de 2019/2020

Lito Vidigal rescindiu esta terça-feira contrato com o Boavista e tornou-se no oitavo treinador a deixar uma equipa na edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol.

Lito Vidigal, que chegou aos 'axadrezados' na época passada, somou este sábado, frente ao Marítimo (1-0), a quarta derrota em cinco encontros no campeonato, prolongando uma série negativa que culminou na sua saída.

Invencível até à nona jornada, o Boavista 'afundou-se' na tabela nos últimos jogos, caindo para nono, com 18 pontos, os mesmos de Sporting de Braga, oitavo, e Tondela, 10.º.

O técnico angolano, de 50 anos, despede-se do Bessa com um registo de quatro vitórias, seis empates e quatro derrotas esta temporada.

A rescisão de contrato de Lito Vidigal acontece praticamente 24 horas depois de o Moreirense ter anunciado que Vítor Campelos iria abandonar o comando técnico do clube.

O técnico, que orientava a formação de Moreira de Cónegos desde o início da época, deixou a equipa um dia depois de os minhotos terem recebido e vencido por 2-1 o Belenenses SAD, para a 14.ª jornada da I Liga, na qual ocupam o 11.º lugar, com quatro vitórias, cinco derrotas e cinco empates e 17 pontos somados.

Antes de Campelos, já outros seis técnicos haviam deixado as suas formações, o último dos quais Nuno Manta Santos, que abandonou o Marítimo em 11 de novembro.

O treinador, que chegou à formação madeirense no início da temporada para substituir Petit, não resistiu ao empate a um golo na receção ao Portimonense, em jogo da 11.ª jornada do campeonato, despedindo-se com um registo de três vitórias, sete empates e cinco derrotas, em 15 encontros oficiais.

Nuno Manta Santos foi precedido por Sandro Mendes, que havia deixado o Vitória de Setúbal, em 26 de outubro, após o empate 0-0 na receção precisamente frente ao Marítimo, na oitava ronda, na altura com apenas um golo marcado.

Sandro Mendes tinha substituído Lito Vidigal durante a temporada 2018/19, tendo efetuado 16 jogos na última temporada e obtido três triunfos, aos que se juntam os 10 na época atual, com apenas dois triunfos, um deles na terceira eliminatória da Taça de Portugal, uma goleada por 5-0 ao Águias do Moradal.

Cinco dias antes, tinha sido Augusto Inácio a 'cair' do comando do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, no qual estava há menos de um ano à frente dos avenses, uma saída culminada com a eliminação na terceira eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Farense, da II Liga.

Ainda numa fase muito prematura da época, três treinadores, todos após a quarta jornada, tinham deixado o comando técnico dos clubes em que tinham começado a temporada: Filipe Rocha (Paços de Ferreira), Marcel Keizer (Sporting) e Silas (Belenenses SAD).

Ao comando de uma das equipas que tinham subido à I Liga, Filó não conseguiu impor-se no Paços de Ferreira e acabou por ser o primeiro técnico demitido, sendo substituído por Pepa.

No Sporting, o holandês Marcel Keizer não resistiu aos resultados negativos dos 'leões' e acabou por sair, apesar de em 2018/19 ter conquistado a Taça de Portugal e a Taça da Liga.

A derrota com o Rio Ave (3-2) em casa ditou a saída do holandês, que tinha perdido muita margem de manobra com a goleada com o Benfica (5-0) na Supertaça e que foi substituído interinamente por Leonel Pontes.

Silas, que também tinha deixado o Belenenses SAD na quarta ronda, acabou por ser chamado para assumir a liderança em Alvalade, depois de Leonel Pontes não ter conseguido qualquer triunfo em quatro partidas (duas para a I Liga, um para a Taça da Liga e um para a Liga Europa).

Nos 'azuis', Silas foi substituído por Pedro Ribeiro, que era treinador da equipa de sub-23.