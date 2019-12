Varzim segue na Taça de Portugal depois de vencer Anadia no prolongamento

O Varzim garantiu esta terça-feira a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Anadia, por 2-1, num triunfo 'arrancado' no prolongamento.

O golo decisivo da formação poveira, que milita na II Liga, foi apontando por Baba Sow, aos 98 minutos, depois do empate, a uma bola, que se registou no final tempo regulamentar, em que Leonardo Ruiz marcou para os locais, aos 77, mas Nadson, aos 90+4, resgatou o empate para a equipa que milita no Campeonato Portugal.

Apesar do favoritismo do Varzim, que até entrou no jogo mais dominador e a ameaçar o golo em remates de Minhoca e Pedro Pereira, o Anadia não demorou a mostrar que iria impor uma eliminatória renhida, apostando em rápidos contra-ataques, que faziam mossa no adversário.

Assim foi aos 26 minutos, quando Manuel Garruço, num desvio de cabeça a um cruzamento de Rui Rainho, falhou por pouco a pontaria à baliza poveira.

O Varzim ainda teve uma soberana oportunidade antes do intervalo, num cabeceamento de Leonardo Ruiz, que o defesa do Anadia, David Carvalho, 'limpou' em cima da linha de golo, mas foi após o intervalo que os nortenhos recuperaram o ascendente, com as entradas de Rui Moreira e Frederic Maciel.

Maciel esteve, inclusive, perto de inaugurar o marcador, aos 75, quando surgiu isolado para rematar, mas permitiu a defesa do guarda-redes do Anadia, acabando por ser redimir, dois minutos depois, ao fazer a assistência para o 1-0, apontando num cabeceamento de Leonardo Ruiz.

Apesar da desvantagem, formação do centro do país não se rendeu e, galvanizando-se com duas perdidas do poveiro Ruiz, lançou-se em busca do golo, mesmo reduzida a dez, pela expulsão de Rúben Silvestre, aos 90.

A insistência dos visitantes deu frutos ao 90+4, no último lance do tempo regulamentar, quando Nadson desviou de cabeça um livre cobrado por Diogo Pereira, que estabeleceu o 1-1 e precipitou o prolongamento.

Neste tempo extra, os poveiros foram mais fortes e recuperaram a vantagem aos 98, num cabeceamento de Baba Sow, tendo aproveitado a quebra física do Anadia para gerir a vantagem de 2-1 até ao final.