A apresentação do novo treinador do Boavista já foi adiada por duas vezes depois das buscas da Polícia Judiciária e Autoridade Tributária, realizadas esta quarta-feira, na sede do clube.

Daniel Ramos será o treinador que sucede Lito Vidigal, que deixou esta terça-feiro o comando técnico do clube. A apresentação do novo treinador foi remarcada para a tarde de quinta-feira.

Suspeitas de fraude e branqueamento