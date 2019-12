"Esta final do campeonato do mundo é a cereja em cima do bolo para o Flamengo"

O técnico luso, que disputou duas finais da Liga Europa com o Benfica, em 2013 e 2014, falava depois do triunfo do Flamengo sobre os sauditas do Al-Hilal, por 3-1, que qualificou o emblema do Rio de Janeiro para a final da prova, na qual vai defrontar, no sábado, o vencedor do duelo de quinta-feira entre os ingleses do Liverpool e os mexicanos do Monterrey.