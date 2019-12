Guarda-redes do São Paulo detido nos EUA após agredir a mulher

Segundo a Globo, o guarda-redes do clube brasileiro São Paulo foi detido esta quarta-feira na Flórida, nos Estados Unidos, por suspeitas de violência doméstica. Jean Paulo Fernandes é acusado de agredir a mulher, Milena Bemfica.

A mulher partilhou nas redes sociais vídeos onde aparece com o rosto inchado e negro, acusando o guarda-redes de 24 anos de lhe ter batido.

"Eu estou aqui, em Orlando, e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. O Jean acabou de me bater. Ai meu Deus, gente, socorro. Minha mãe, calma, eu estou bem, mas olha para isso gente. Jean, goleiro do São Paulo. Olha o que ele fez comigo. Eu quero justiça".

O vídeo foi apagado, mas vários internautas conseguiram fazer cópias e guardar as imagens.

Segundo o G1, a ficha do jogador aparece no sistema do Departamento de Correções do condado de Orange, na Flórida. O casal estava de férias em Orlando, com as filhas, e tinha visitado o parque da Disney nos dias anteriores.

De acordo com o GloboEsporte.com, o clube está a ponderar rescindir o contrato com o jogador.