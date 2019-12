Liverpool joga com equipa de sub-23 e é eliminado da Taça da Liga com goleada

O Liverpool foi esta terça-feira eliminado nos quartos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, ao ser goleado pelo Aston Villa por 5-0, com um 'onze' composto por jovens da sua equipa de sub-23.

O compromisso decorrente da participação dos atuais campeões europeus no Mundial de Clubes, no Qatar, no qual irão defrontar na quarta-feira os mexicanos do Monterrey nas meias finais da competição, forçou o clube da cidade dos Beatles a apresentar a sua equipa de sub-23.

No primeiro quarto de hora, os jovens 'reds' estiveram por cima do jogo, criando até duas excelentes oportunidades para inaugurar o marcador, mas tudo se desmoronou quando o médio irlandês do Aston Vila Conor Hourihane colocou a sua equipa na frente do marcador, ao minuto 14.

A partir daí, a equipa da casa, que apresentou uma 'mão cheia' de habituais titulares, tomou conta do jogo e passeou a sua superioridade, resolvendo o destino da eliminatória ainda na primeira parte, que chegou ao fim com o Aston Vila a vencer por 4-0, vantagem que seria ampliada já em período de compensações, aos 90+2.

O Liverpool encontra-se no Qatar a disputar o Mundial de Clubes e, caso vença na quarta-feira os mexicanos do Monterrey, irá defrontar na final, no sábado, os brasileiros do Flamengo, equipa comandada pelo treinador português Jorge Jesus.