Mónaco, de Leonardo Jardim, eliminado da Taça da Liga francesa

O Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, foi eliminado esta terça-feira da Taça da Liga francesa de futebol, ao perder por 3-0 na receção ao Lille, nos oitavos de final da prova.

O nigeriano Victor Osimhen, aos 19 minutos, e Loïc Rémy, aos 45+2 e 87, anotaram os golos do Lille, no qual os portugueses Xeka e Renato Sanches foram titulares, e José Fonte foi suplente não utilizado.

Ainda antes de Rémy 'bisar' e fechar o triunfo dos 'dogues', o argelino Islam Slimani, antigo avançado do Sporting, falhou uma grande penalidade, aos 55 minutos.

Os portugueses Gelson Martins e Gil Dias não saíram do banco de suplentes da formação do Principado.Nos quartos de final já está também o Reims, que venceu em casa o Montpellier, por 1-0, graças a um golo de Mathieu Cafaro, aos 78 minutos, na conversão de um penálti.

O central internacional português Pedro Mendes foi titular na formação do Montpellier, que terminou o encontro reduzida a 10 elementos, por expulsão do sérvio Mihailo Ristic, aos 69 minutos.

Os restantes seis encontros dos oitavos de final da Taça da Liga francesa disputam-se na quarta-feira, sendo que Paris Saint-Germain visita o Le Mans, o Bordéus, orientado pelo português Paulo Sousa, joga no terreno do Brest, e o Estrasburgo, detentor do troféu, joga em Nantes.