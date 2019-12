O presidente do FC Porto diz que situações como a do Tunel do Jamor são "fait divers" que não se atravessam no caminho do sucesso desportivo.

Na semana passada, durante o intervalo do jogo entre o Belenenses SAD e o FC Porto, o treinador Pedro Ribeiro diz que foi agredido com um soco.

Pinto da Costa não dá qualquer explicação sobre o caso, mas diz temer que possam haver consequências judiciais para os implicados nesta polémica.