SIC sabe que imagens do túnel do Jamor não mostram agressão

Pinto da Costa não está preocupado com possíveis consequências do que aconteceu no túnel do Jamor no intervalo do jogo entre Belenenses SAD e FC Porto.

A comissão de instrutores da Liga está a investigar o caso. A SIC sabe que as imagens do túnel do Jamor não mostram nenhuma agressão a Pedro Ribeiro.