Sede do Boavista alvo de buscas

A sede do Boavista Futebol Clube está a ser alvo de buscas, esta quarta-feira, por parte da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária, no âmbito de um inquérito crime relacionado com fraude fiscal e branqueamento.

A informação foi confirmada pela Procuradoria Geral da República à Lusa.

As buscas estão também a decorrer numa empresa de organização de eventos e em algumas habitações.

Entretanto, a apresentação do novo treinador do Clube, Daniel Ramos, que estava marcada para as 11:00, foi adiada para a parte da tarde.