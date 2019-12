Desportivo de Chaves rescinde com treinador José Mota "por mútuo acordo"

O Desportivo de Chaves rescindiu "por mútuo acordo" com o treinador José Mota, que tinha contrato até ao final da temporada, anunciou esta quinta-feira o clube que ocupa o oitavo lugar na II Liga portuguesa de futebol.

"Agradecemos a José Mota e aos treinadores adjuntos, Paulo Sousa e João Silva, todo o profissionalismo e empenho com que sempre serviram a nossa instituição, desejando-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", assinalou o emblema transmontano, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

A mesma nota adianta ainda que "em breve" será anunciada a nova equipa técnica.

O clube de Chaves não vence há quatro jogos, somando duas derrotas e um empate na II Liga e tendo sido eliminado na terça-feira nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, ao perder fora, por 1-0, frente ao Académico de Viseu, também do segundo escalão. Após ter sido estabelecido no início da época o objetivo de ocupar os primeiros lugares, os transmontanos ocupam, após 13 jornadas na II Liga, o oitavo lugar, com 19 pontos, menos 14 do que o líder Farense, que tem mais uma partida.

Na Taça da Liga o emblema de Trás-os-Montes ainda está em prova e discute com o FC Porto a passagem à 'final four' da competição, necessitando de vencer os 'dragões' no encontro que se joga em Chaves, no domingo, às 19:15, para a terceira e última jornada do Grupo D.

O treinador, de 55 anos, foi contratado pelo Desportivo de Chaves no decorrer da temporada passada, substituindo Tiago Fernandes, que já antes tinha rendido Daniel Ramos. José Mota chegou a Chaves em 10 de março, mas não foi capaz de evitar a descida de divisão, após três temporadas consecutivas na I Liga, apesar das três vitórias e dois empates em nove partidas.

Ao serviço dos transmontanos o treinador natural de Paredes, distrito do Porto, atingiu, em 12 de abril, os 400 jogos enquanto treinador no principal escalão. Ao longo da carreira já orientou clubes em Portugal como o Paços de Ferreira, Santa Clara, Leixões, Belenenses, Gil Vicente, Vitória de Setúbal e Desportivo da Aves, e conta com uma passagem pelo CS Sfaxien, da Tunísia.