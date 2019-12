Lage defende exibição sólida dos jogadores e realça esforço da equipa para segurar resultado

O Benfica garantiu esta quarta-feira uma vaga nos quartos-de-final da Taça de Portugal, depois de vencer o Sporting de Braga, no Estádio da Luz, por 2-1.

No final do jogo, Bruno Lage disse que sentiu a equipa cansada na segunda parte e preocupada em segurar a vitória por 2-1. No entanto, o treinador dos encarnados defendeu que a exibição dos jogadores foi sólida.

Já o treinador do SC Braga defendeu que os minhotos foram inteligentes e organizados durante a partida. Realçou ainda a boa forma dos adversários.