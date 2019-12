Defesa belga Toby Alderweireld renova com o Tottenham até 2023

O defesa belga Toby Alderweireld, de 30 anos, renovou contrato até 2023 com o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, anunciou esta sexta-feira o clube que disputa a liga inglesa de futebol.

Alderweireld chegou aos 'spurs' em 2015/16, depois de ter passado uma temporada no Southampton, por empréstimo do Atlético Madrid.

Em cinco temporadas, o central ultrapassou a fasquia dos 150 jogos com a camisola do Tottenham e, em 2019/20 foi, para já, utilizado em 20 encontros.

Alderweireld chegou com 15 anos aos escalões de formação do Ajax, proveniente do Germinal Beerschot, e passou seis épocas na equipa principal do clube holandês, antes de rumar ao Atlético Madrid, já no decorrer da temporada de 2013/14.

O defesa deverá marcar presença na fase final do Euro2020 ao serviço de Bélgica, seleção que já representou em 98 ocasiões, tendo marcado cinco golos.