Famalicão garante presença nos quartos de final da Taça de Portugal

O Famalicão foi a última equipa a garantir presença nos quartos de final da Taça de Portugal ao vencer na quinta-feira o Mafra, em casa, por 3-0.

O jogo, que começou um hora depois do previsto, esteve muito condicinado pelas condições atmosféricas adversas. Os golos da equipa de Famalicão só surgiram na segunda metade do jogo, com Pedro Gonçalves a inaugurar o marcador aos 52 minutos.

Na recarga a um remate de Anderson, que foi à barra, Diogo Gonçalvez fez o segundo, aos 60 minutos. Já perto do fim, um penálti cobrado port Toni Martinez, após uma falta cometida pelo guarda-redes do Mafra, fechou o marcador.