Sporting prepara-se para jogo decisivo frente ao Portimonense

O Sporting treinou esta sexta-feira, antes de defrontar amanhã o Portimonense num jogo decisivo para a Taça da Liga. Para o treino, Silas chamou mais quatro jovens da formação.

Luís Neto foi a principal ausência na equipa. O defesa-central continua a recuperar e a fazer fisioterapia. Jovane Cabral também ainda não está a 100% e começou o treino no ginásio.

O jogo com o Portimonense realiza-se no sábado, às 17 horas. O Sporting precisa de vencer para seguir em frente, mas os três pontos podem não ser suficientes. Os leões estão dependentes do que fizer o Rio Ave no jogo com o Gil Vicente. Uma vitória dos vilacondenses afasta os leões da final four da Taça da Liga.