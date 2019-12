Benfica fora da Taça da Liga depois do empate frente ao Vitória de Setubal

O Benfica e o Vitória de Setúbal empataram a dois golos no jogo do Grupo B da Taça da Liga. Com este resultado as duas equipas ficam pelo caminho na competição.

Os encarnados adiantaram-se no marcador na segunda parte, com os golos de Raul de Tomás, aos 49 minutos, e de Jota aos 73. No entanto a equipa do Vitória de Setubal conseguiu empatar a partida por intermédio de Guedes, que bisou na partida aos 83 minutos e no tempo de compensação.

No outro jogo do grupo, o Vitória de Guimarães venceu o Sporting da Covilhã por 3-0 e segue para a 'final four' da Taça da Liga.