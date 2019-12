O Sporting venceu o Portimonense por 4-2 e garantiu o acesso à 'final four' da Taça da Liga. A equipa leonina esteve a perder por 2-0, e viu Bolasie ser expulso aos 45 minutos, no entanto conseguiu dar a volta ao resultado e qualificar-se para a próxima fase da competição.

No final do encontro, Silas, treinador do Sporting, destacou a atiude e a ambição dos jogadores.

Por outro lado, António Folha, assumiu que a equipa do Portimonense não conseguiu cumprir o plano de jogo até ao fim.